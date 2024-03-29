رسميا… موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر بالزيادة وكيفية الاستعلام عن الراتب وفقًا لوزارة المالية

يتساءل الكثيرون من المواطنين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر وذلك بعد الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها في بداية هذا العام والتي تشمل أصحاب المعاشات والرواتب في جميع محافظات الجزائر، حيث أصدر الرئيس الجزائري قرار برفع الحد الأدنى للرواتب يصل إلى 15000 دينار، وقد تأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة الجزائرية على مساعدة المواطنين وجميع المتقاعدين على تحمل الأعباء المعيشية من خلال زيادة الرواتب بنسبة 5% للأفراد الذين يحصلون على راتب 20 ألف دينار، وزيادة 3% لمن يحصل على راتب يتراوح بين 50 ألف دينار و80 ألف، وزيادة 2% لمن يحصلون على راتب أكثر من 80 ألف دينار.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر

أعلنت وزارة المالية عن اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر والتي تأتي بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس، والتي سوف يتم صرفها بدايةً من شهر مايو 2024، وقد جاءت هذه الزيادة في الوقت المناسب للكثير من المواطنين خاصةً بعد زيادة الأسعار الجنونية منذ بداية هذا العام مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، وفي إطار هذه الزيادة يتم تخفيف الضغوط المالية على جميع المتقاعدين وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

أصبح بإمكان كل مواطن الاستعلام عن الراتب المخصص له بعد إضافة الزيادة الجديدة دون الذهاب إلى أي جهة حكومية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: