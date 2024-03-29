“انت الكسبان في الآخر” خطوات شراء شهادات البنك الأهلي المصري 2024 بفائدة 30%

خطوات شراء شهادات البنك الأهلي المصري 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة وذلك بعدما أعلنت البنك الأهلي عن طرح شهادت ادخار جديدة، والتي تعد الحل الأمثل في الاستثمار خلال الوقت الحالي، والتي يمكن للمواطن شرائها من خلال الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك ، وإليكم خطوات الشراء ….

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

ونقدم لكم من خلال موقع البديل تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والذي أعلن عن اطلاق شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30% عند نهاية المدة مع تحديد دوريات صرف متنوعة والتي سوف تلبي احتياجات العملاء.

سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات الثلاث سنوات والتي يكون عائدها سنوباً بقيمة 26% للسنة الأولى، و 22% للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، والتي تم العمل بها بداية من يوم 6 مارس 2024.

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات بعائد ثابت ليصبح 21.5 سنوياً وذلك بداية من يوم 6 مارس 2024.

خطوات شراء شهادات البنك الأهلي المصري 2024

حيث أعلن البنك الأهلي المصري على الصفحة الرسمية له على الإنترنت أنه يمكن للمواطنين شراء شهادات البنك الأهلي المصري 2024، من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى البنك والتعرض للإزدحام والتكدس وإليكم الخطوات …