“نزلها مجانا“ استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس بجودة عالية hd

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات الفضائية التي نجحت في تحقيق عدد كبير من المشاهدين وذلك لأنها تقوم بعرض الكثير من المسلسلات التركية المختلفة والتي يحبها الكثير ومن أبرزهم مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، لذلك يتساءل العديد عن تردد قناة الفجر الجزائرية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات استقبال القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك ومتابعة المسلسلات التركية المفضلة لديك بأعلى دقة وجودة وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

قم باستقبال القناة الآن وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

كيفية استقبال قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند استقبال القناة وهي:

في البداية يجب عليك التوجه إلى قائمة الإعدادات. ومنها قم بالنقر على زر التركيب اليدوي، ومنها اختار اضافة قناة جديدة. يتطلب منك تحديد القمر الصناعي الذي تريد من استقبال القناة. قم بإدخال كل من تردد القناة ومعدل الاستقطاب ومعامل التصويب ومعدل الترميز. أخيرا بمجرد الضغط على زر الحفظ سوف يتم تنزيل القناة بنجاح.

موعد مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الخميس وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، ويعرض في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.