“لمشاهدة عالم الحيوان“ استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

قامت قناة ناشيونال جيوغرافيك بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل تجديد المحتوى الخاص بها واضافة محتوى جديد عالي الجودة خالي من التشويش والتقطيع، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الكثير وذلك لأنه تحرص على بث حياة الحيوانات المختلفة داخل الغابات، كما أنه يمكنك أيضا تنزيل القناة بشكل مجاني وبدون الحاجة إلى دفع اشتراك شهري، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

يجب العلم أن قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك بسبب المحتوى الذي تعرضه والذي يناسب جميع الفئات العمرية ومختلف الأذواق، يمكنك الآن استقبال القناة بكل سهولة وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

حرصت القناة على توفير تردد جديد والذي يساعدك في تنزيل القناة بواسطة القمر الصناعي عرب سات وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة قائمة من البرامج المميزة والمفضلة لدى الكثير التي تخص عالم الحيوانات ومن أبرزها:

برنامج هياكل عملاقة.

برنامج وقائع وأحداث.

برنامج كم تساوي قطع سيارتك.

برنامج سمكة التونة العنيدة.

برنامج الحياة البرية.

برنامج سوبر كارز.

برنامج كارثية.

برنامج العيش الحر.

خطوات تنزيل القناة على الرسيفر

يجب اتباع الخطوات التالية: