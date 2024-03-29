“دفعة أبريل” رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عموم المحافظات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصيص رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، تيسيراً على المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وأشار وزير العمل العراقي أن الوزارة استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، والذي يعد من أشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام والشروط التي أعلنت عنها الوزارة.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

وأكد وزير العمل العراقي خلال حوار له على إحدى القنوات الفضائية، أن الحكومة العراقية تهتم دائماً بدعم المواطن العراقي وتقديم المساعدات التي تمكنهم من شراء ما يلزمهم من مشتريات خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، وإليكم رابط الاستعلام…

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

أو الدخول على منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

في حالة عدم العثور على اسم المواطن فيرجى انتظار رفع الكشوفات الأخرى.

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية