بحد أقصى 4 أفراد… إضافة المواليد على بطاقات التموين تعرف على كيفية التسجيل والأوراق المطلوبة للتقديم

يستمر عدد كبير من المواطنين في الاستعلام عن إضافة المواليد على بطاقات التموين، حتى يستطيعوا الحصول على عدد أكبر من الدعم لكي يسد احتياجاتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لذلك يزداد البحث عن كيفية إضافة الأبناء وما هي الأوراق المطلوبة لنجاح التقديم، وذلك بعد إعلان وزارة التموين موافقتها على فتح باب التقديم لذلك، وفي السطور القادمة سوف نتطرق إلى كافة التفاصيل.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين في الأيام القليلة الماضية أنه تم الاتفاق على إضافة المواليد على بطاقات التموين مرة أخرى ولكن هذه المرة يتم استهداف مجموعة من المستحقين لإضافة أبنائهم وهم أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة والأسر البديلة، وفيما يلي خطوات يجب اتباعها بدقة لإضافة المواليد:

الدخول إلى موقع دعم مصر .

إدخال رقم بطاقة التموين.

الضغط على فتح حساب جديد.

قم باختيار “خدمات التموين”.

كتابة إسم الأم.

اضغط على “«إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين”.

كتابة اسم المولود رباعي.

كتابة الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد الخاصة بالمولود.

كتابة صلة القرابة.

اختر “ضم الأبناء”.

اضغط على “إضافة”.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين عن الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين والتي تتمثل في: