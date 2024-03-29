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متشيلش هم تاني.. مصرف الراجحي يقدم قرض شخصي بقيمة 150 ألف ريال في بدون كفيل ودون تحويل راتب

كل ما تريد معرفته للحصول على التمويل من بنك ومصرف الراجحي

صورة محمد المصري محمد المصريمنذ 7 دقائق
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يعد مصرف الراجحي هو أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية ويوفر مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية الشخصية، تعتبر القروض التي يقدمها المصرف أداة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء الجدد، بما في ذلك سداد الديون المتعثرة وتمويل تكاليف الزواج والاستثمار في خطط المستقبل للأبناء.

تعرف على بعض المميزات التمويلية لمصرف الراجحي

  1. قيمة التمويل: يمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 150,000 ريال سعودي، ويتم تسديده على مدى 5 سنوات بقسط شهري قدره 2884 ريال.
  2. معدل الفائدة السنوي: يبدأ معدل الفائدة السنوي الذي يقدمه المصرف من 3.0%، وهو نسبة تنافسية.
  3. هامش الربح: يوفر المصرف هامش ربح تنافسي للعملاء.
  4. سرعة الإجراءات: يتميز مصرف الراجحي بسرعة إجراءات الحصول على التمويل الشخصي.
  5. إعفاء في حالة الوفاة أو العجز: في حالة وفاة العميل أو تعرضه للعجز، يتم إعفاؤه من سداد المديونية.
  6. تمويل المتقاعدين: يمكن للمتقاعدين أيضًا الحصول على التمويل الشخصي.
  7. عدم الحاجة لكفيل: لا يلزم العميل وجود كفيل للحصول على التمويل.
متشيلش هم تاني.. مصرف الراجحي يقدم قرض شخصي بقيمة 150 ألف ريال في بدون كفيل ودون تحويل راتب

وفيما يلي بعض الشروط الهامة للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

  1. الجنسية والعمر: يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية وعلى رأس العمل، ويجب أن يكون عمر العميل 18 عامًا أو أكثر للمواطنين و23 عامًا أو أكثر للمقيمين.
  2. الدخل: يجب أن يكون راتب العميل 2000 ريال سعودي أو أكثر، ورواتب المتقاعدين يجب أن تبلغ 1900 ريال سعودي أو أكثر.
  3. تقديم خطاب تعريف بالراتب: يجب على المتقدم تقديم خطاب تعريف يثبت الدخل الشهري الذي يحصل عليه.
  4. الحد الأقصى للعمر: يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا للموظفين و75 عامًا للمتقاعدين.
كل ما تريد معرفته للحصول على التمويل من بنك ومصرف الراجحي
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صورة محمد المصري محمد المصريمنذ 7 دقائق
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