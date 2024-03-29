epedu.gov.iq نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 محافظات العراق

مع اقتراب انتهاء امتحانات الطلاب والطالبات داخل محافظات العراق، بدأت عمليات التساؤل عن موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول التي شملت العديد من الطلبة المتقدمين لهذه المرحلة، بما تؤهلهم للتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة وإمكانية القيام بإستخراج جميع النتائج الخاصة بكل طالب، ويمكنك التعرف على الموعد المتوقع لصدور النتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد عرض نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن عرض نتائج الثالث المتوسط تمر بعدة مراحل مختلفة من اولها هو عقد اختبارات لجميع الطلاب والطالبات وذلك في جميع المحافظات داخل دولة العراق، لتبدأ بعدها عملية تصحيح أوراق الإمتحانات والعمل على مراجعة دقيقة وواضحة لجميع الأوراق، ومن ثم تأتي بعدها عمليات رصد الدرجات الخاصة بكل طالب لكن تحتاج إلى مراجعة دقيقة للغاية حتى يتمكن كل طالب على أخذ الدرجات المستحقة له.

كيف أستعلم عن نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول في محافظات العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-