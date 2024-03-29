يسعى عدد كبير من الطلاب للإطلاع على رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثالث الثانوي اليمن 2024، والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للإختبارات في اليمن، حيث لا يمكن للطالب دخول الامتحانات إلا بعد الحصول على ارقام الجلوس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثالث الثانوي اليمن 2024 جميع المحافظات……

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثالث الثانوي اليمن 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن تخصيص رابط الكتروني حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن ارقام جلوس الثالث الثانوي اليمن 2024، وكانت وزارة التعليم اليمنية أكدت على الصفحة الرسمية أنها انتهت من تجهيز اللجان لاستقبال طلاب الثالث الثانوي في جميع المحافظات اليمنية، وشددت الوزارة على الطلاب سرعة الاستعلام عن ارقام الجلوس ليتمكنوا من دخول الامتحانات، وإليكم رابط الاستعلام ….

زيارة الموقع الالكتروني للإدارة العامة للإختبارات.

ادخل على الخدمات الالكترونية.

ثم ادخل اسم الطالب المراد الاستعلام عن رقم جلوسه.

بعد ذلك اختر نوع الصف التابع له الطالب.

اضغط على أيقونة “بحث”.

سوف يظهر أمامك رقم جلوس الطالب.

موعد امتحانات الثالث الثانوي اليمن 2024

أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوي اليمن لعام 2024، بداية من يوم 22 يونيو 2024، وشددت الوزارة على الطلاب ضرورة الحصول على ارقام الجلوس قبل دخول الامتحانات وأكدت الوزارة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.