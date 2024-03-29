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“ياريت تكون سجلت” رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024 …. واقبض 1000 جنيه قبل العيد
رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024
تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024، الذي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة لكي يتمكن المواطنين من التسجيل والحصول على المنحة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال ظهور أزمة كورونا وتم صرف 500 جنيه لكل مواطن قام بالتسجيل، وأعلنت الوزارة أن التسجيل متاح أمام الجميع من خلال الرابط الرسمي للوزارة، أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:
منحة العمالة الغير منتظمة 2024
حيث صرح وزير القوى العاملة خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، حتى يتمكن المواطنون الحصول على 1000 جنيه قبل عيد الفطر المبارك لشراء ما يلزمهم من احتياجات ومستلزمات، وأشار المصدر إلى أنه سوف يتم استقبال الطلبات وفرزها ثم الموافقة على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:
شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- وأن يكون مقيم في مصر إقامة دائمة.
- ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.
- ألا يكون للمتقدم أصول وعقارات أو أملاك.
- وألا يكون المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام.
رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .
- ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- كتابة الاسم الرباعي والرقم ابقومي.
- تأكد من صحة البيانات المدخلة.
- في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف تؤكد موعد ومكان الصرف .