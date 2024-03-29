مسلسل المداح 4 الحلقة 20 ….. صابر بيواجه مليكة وسميح يسعى للانتقام منه

مسلسل المداح 4 الحلقة 20، حلقة جديدة ينتظرها عدد كبير من المشاهدين بسبب الأحداث المشوقة والمرعبة التي يعرضها صناع العمل في كل حلقة ، وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل المداح الكثير من الأحداث كان أبرزها رجوع شيماء بعد الموت وظهور يسرا اللوزي في هيئة ملاك برئ تسعى أن تساعد صابر وتنقذه من مليكة وسميح وأعوانهم.

مسلسل المداح 4 الحلقة 20

ويتحدث صابر المداح إليها ويشكرها على وقوفها بجانبه، ثم تطلب منه الخروج وأن يرسل أحد من أهل شيماء ليجلس معها، ويخرج صابر وتعود شيماء إلى السرير، ويقرر صابر الذهاب إلى المكان التي أكدت عليه يسرا اللوزي خلال حديثها حتى يجد ورثه، وفي مشهد آخر تذهب والدة صابر إلى رحاب لكي تطلب منها أن تقف بجوار صابر في محنته إلا أن رحاب رفضت وأكدت لها أن صابر أصبح طليقها وليس لها علاقة به، وأنها إذا أرادت أن ترى حفيدها فهي سوف تعطيه إليها لكي يجلس معها.

حكاية الثلاث يمامات

وأخذت والدة صابر ابنه ووضعته في حديقة المنزل ، إلا أن مليكة لم تتركه وظهرت له وحتى تشغلها وتتمكن من إيذاء الولد ، جعلت هبة تظهر لها وفي صورة إنسان وتتحدث معها، إلا أن صابر يدخل في الوقت المناسب ويأخذ طفله من على الأرض ويلوم والدته على تركها للطفل دون النظر إليه، وتنتهي الحلقة بوجود صابر المداح في منطقة زراعية مهجورة يطلب المساعدة بعد أن تعطلت سيارته ليقابل رجل ويروي له حكاية الثلاث يمامات ….