“15000 دينار جزائري anem.dz“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 الوكاله الوطنيه للتشغيل

تجديد منحة البطالة، منحة البطالة هي واحدة من المساعدات التي تقوم الحكومة الجزائرية بتقديمها للأشخاص الأثر احتياجا، والعاطلين عن العمل، خلال رحلة بحثعم عن عمل يمكنهم من العيش بكرامة، وتهدف هذه المنحة إلى سد احتياجات الفئة الفقيرة والتي لا تمتلك دخلا، فهي من أهم المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية والحكومة الجزائرية تجاه شعبها وتقدر بقيمة 13 ألف دينار جزائري، وسوف نقدم لكم من خلال موقع البديل كيفية تجديدها حيث إنها تجدد لمرة واحدة فقط، والشروط المطلوبة للحصول عليها.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

هناك مجموعة من الإجراءات التي تتم بشكل إلكتروني من جل تجديد المنحة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية من خلال هذا الرابط .

. الذهاب إلى (تجديد منحة البطالة).

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

الضغط على تجديد المنحة.

رفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

اضغط على تجديد الدعم.

الشروط الواجب توافرها لتجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر

يوجد مجموعة من الشروط لابد أن تتوافر من أجل إتمام تجديد هذه المنحة، وهي كما يلي:

أن يكون المستفيد جزائري ويحمل الجنسية الجزائرية ومقيم بها بشكل دائم.

لا يقل عن 19 عام ولا يزيد عن 40 عام.

لا يمتلك أي عقارات أو أصول كبيرة.

لا يمتلك حسابات بنكية برصيد كبير.

عاطل عن العمل (لا يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص)

لا يمتلك دخل شهري ثابت.

لا يكون طالب ومسجل داخل أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية.

أن لا يكون الزوج أو الزوجة يعملان في القطاع الخاص أو العام.

مسجل في الوكالة الوطنية للتشغيل.

المستندات والأوراق المطلوبة