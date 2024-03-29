اخيرا نزلت.!؟.. تحميل pdf اسماء المشمولين برعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن اسماء المشمولين برعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه، حيث تعد من أبرز البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل، ومن ثم تتواصل الجهود نحو مساعدة المواطنين، بالإضافة إلى أنها تقديم لهم طرق سهله وبسيطة توفر على المواطنين الوقت والجهد، لذا سوف نتعرف في هذه السطور على كافة التفاصيل.

اسماء المشمولين برعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين برعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يجب الذهاب إلى منصة مظلتي التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

وبعد ذلك قم باختيار أيقونة برامج الدعم.

وبعد ذلك قم بتحديد برنامج الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم قم باختيار خدمة الاستعلام.

وبعد ذلك قم بإدخال بيانات المتقدم، وأيضًا رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ثم قم بالنقر على كلمة استعلام.

وبعد ظهور حالة طلب المتقدم من قبول أو رفض أو كونه تحت المراجعة.

وفي حالة اعتماد النتيجة على الموقع، يمنك بعد ذلك تحميل كشوفات المشمولين في صورة pdf على الجهاز.

قيمة دعم الرعاية الاجتماعية

أكددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على أن قيمة دعم الرعاية الاجتماعية تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، حيث تتمثل القيمة في الآتي: