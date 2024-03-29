هتشتري براحتك بعد كده.. مفاجئة غير متوقعة أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 مارس 2024 في جميع المحلات والاسواق

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 مارس 2024 التي شهدت تراجع قوي بعد الارتفاع الكبير الذي حدث منذ بداية شهر رمضان الكريم، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالى 120 جنيهًا للكيلو الواحد، وفي إطار ذلك قد أكد رئيس الوزراء أن هناك انخفاض كبير في أسعار جميع السلع بما فيها أسعار الدواجن في الأيام القادمة بما يتراوح بين 15% و 20%، كما أكد أن الإنخفاض سوف تزيد مستوياته بشكل تدريجي ليصل إلى 30% وذلك مع حلول عيد الفطر المبارك.

أسعار الدواجن اليوم

بدأت أسعار جميع السلع في التراجع منذ أيام قليلة بعد قرارات السيد رئيس الوزراء، لتصل أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 مارس إلى المستهلك بسعر يتراوح من 93 جنيه إلى 110 بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه وذلك على حسب كل منطقة وأخرى، كما يأتي الشيش طاووق بسعر يتراوح بين 200 و 220 جنيه، أما سعر كيلو البانيه فهو يتراوح بين 200 و 240 جنيه، وسعر الأوراك على نحو 90 إلى 110 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم

شهدت أسعار الفراخ البلدي والساسو هي الأخرى استقرار في الأسعار، وفيما يلي أسعار الفراخ البلدي اليوم: