سجل بسرعة واستفيد .. رابط تسجيل منحة البطالة فى الجزائر 2024 وشروط التقديم

رابط التقديم فى منحة البطالة فى الجزائر، 2024، حيث تعد منحة البطالة في الجزائر من ضمن برنامج الحكومة الذى تهدف إلى توفير الدعم المادي للأشخاص الذين يعانون من البطالة ويعيشون في ظروف اقتصادية صعبة،و تعتبر هذه المنحة إحدى سبل الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمجتمع، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا وتحقيق التوازن الاجتماعي، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بمعيار التقديم وكذلك الشروط المطلوبة لاستحقاق المنحة.

شروط الحصول علي منحة البطالة بالجزائر 2024

للتسجيل في منحة البطالة، يجب على الأفراد اتباع بعض الخطوات وتلبية بعض الشروط المحددة ومن أهم الشروط المطلوبة للتسجيل:

يجب أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل وغير قادر على العمل.

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا جزائريًا.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين الحد الأدنى والحد الأقصى المحددين .

يجب أن يكون دخل المتقدم وأسرته أقل من مستوى الفقر المحدد.

زيادة منحة البطالة في الجزائر

شهدت موقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية أخبار حول زيادة مبلغ منحة البطالة في الجزائر، حيث اعتقد البعض أنه تم رفع المنحة إلى 17 و20 ألف دينار جزائري، ومع ذلك، يجب التوضيح أن المنحة في الواقع تم رفعها إلى 15 ألف دينار جزائري فقط. تم تنفيذ هذه الزيادة في بداية عام 2024، حيث تم رفع المنحة من 13 ألف دينار جزائري إلى 15 ألف دينار جزائري، يتم صرف المنحة بمبلغ 15 ألف دينار جزائري في نهاية كل شهر ميلادي.

رابط التسجيل فى منحة البطالة الجزائر