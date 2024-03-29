عربي و دولي
“هُنــــــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑” رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر inscription aadl dz 2024 والشروط اللازمة
سكنات عدل 3 هو واحد من أهم المشاريع التي أطلقتها الحكومة الجزائرية وعلى رأسها السيد عبد المجيد تمبون رئيس البلاد، حيث أعلن عن فتح بال التقديم على الوحدات السكينة، التي تقدمها الحكومة دعما لمتوسطي الدخل من المواطنين، حيث يتم عمل الكثير من التسهيلات للحصول على وحدة سكنية والتقسيط على دفعات بسيطة وسهلة، وسوف نعرض لكم من خلال موقع البديل رابط التقديم على هذه الوحدات، وشروط التسجيل والحصول عليها.
رابط التسجيل في سكنات عدل 3
للتسجيل في مشروع سكنات عدل والتقديم على وحدة سكنية، كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بسكنات عدل من هنا.
- كتابة رقم الهوية والوطنية والضمان الاجتماعي.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة بالنموذج الظاهر بشكل صحيح وفي الخانات الخاصة بها.
- رفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
- تسديد رسوم التقديم بالكامل.
- يتم النظر في الطلب ثم تقوم الجهات المعنية بالرد على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.
ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3؟
يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم لكي يتمكن من الحصول على وحدة سكنية والتسجيل بالبرنامج، وهي كما يلي:
- أن يكون المتقدم مواطن جزائري ويحمل الجنسية الجزائرية.
- فهذا البرنامج لا يحق لأي فرد خارج حدود الجزائر التسجيل به.
- لا يمتلك أي أصول قيمة أو عقارات.
- غير مسجل ومستفيد سابقا من دعم سكني آخر.
- الالتزام بسداد الدفعات في وقتها .
- يقود بدفع قسط أول بنسبة 25% من قيمة الوحدة السكنية.
- تقديم ما يثبت قدرة المتقدم على الالتزام بدفع كافة الأقساط.
- موظف قطاع حكومي أو قطاع خاص في الجزائر.
- التأخر عن سداد الأقساط 6 أشهر يفسخ العقد.
- التأخر عن سداد الأقساط 3 أشهر تتم زيادة نسبة القسط 5%.