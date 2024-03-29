“هُنــــــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑” رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر inscription aadl dz 2024 والشروط اللازمة

سكنات عدل 3 هو واحد من أهم المشاريع التي أطلقتها الحكومة الجزائرية وعلى رأسها السيد عبد المجيد تمبون رئيس البلاد، حيث أعلن عن فتح بال التقديم على الوحدات السكينة، التي تقدمها الحكومة دعما لمتوسطي الدخل من المواطنين، حيث يتم عمل الكثير من التسهيلات للحصول على وحدة سكنية والتقسيط على دفعات بسيطة وسهلة، وسوف نعرض لكم من خلال موقع البديل رابط التقديم على هذه الوحدات، وشروط التسجيل والحصول عليها.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

للتسجيل في مشروع سكنات عدل والتقديم على وحدة سكنية، كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بسكنات عدل من هنا .

. كتابة رقم الهوية والوطنية والضمان الاجتماعي.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بالنموذج الظاهر بشكل صحيح وفي الخانات الخاصة بها.

رفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

تسديد رسوم التقديم بالكامل.

يتم النظر في الطلب ثم تقوم الجهات المعنية بالرد على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3؟

يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم لكي يتمكن من الحصول على وحدة سكنية والتسجيل بالبرنامج، وهي كما يلي: