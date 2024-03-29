أوعي ترميها قشور الليمون روعة في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد قبل العيد

تعتبر قشور الليمون من أفضل المواد الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والنعومة وتقضي على التجاعيد للأبد، حيث تعمل على تبييض الوجه وإزالة التصبغات الجلدية وتجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة وتحافظ عليها من الجفاف، كما تعمل على تقشير خلايا البشرة الميتة وتعيد بنائها من جديد وتجعلها متفتحة وجميلة طول العمر، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل خلطة قشور الليمون الرهيبة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد.

مكونات عمل خلطة قشور الليمون

تتكون الخلطة من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقتين من مطحون قشور الليمون.

ملعقة صغير من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة عمل خلطة قشور الليمون لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بخلط النشا، والعسل مع بعض، ثم نضيف عليهم قشور الليمون ونقلبهم جيدًا. بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي للخليط ونقلب برفق حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بوضع الخلطة في علبة نظيفة، ثم نتركها لمدة ربع الساعة حتى تتماسك. نقوم بتوزيع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ساعة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر. يفضل استخدام الخليط مرة قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج في أسرع وقت وتصبح البشرة أكثر نضارة.

فوائد قشور الليمون للبشرة

تحتوي القشور على عناصر هامة مفيدة لصحة البشرة، حيث تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وتجعلها نضرة وجميلة طول العمر، كما تعمل على إزالة البثور السوداء المتراكمة داخل مسام البشرة بشكل رائع، وتجعل الوجه يبدو صافي وجميل، كما تعمل على تفيح المناطق الغامقة بالجسم وتجعلها ناعمة وجميلة، وتقضي على الروائح الكريهة نهائياً وتخلصها من البكتيريا التي تسبب رائحة العرق الكريهة، وهي بمثابة مقشر طبيعي رائع يزيل خلايا الجلد الميت الذي يسبب اسمرار وغمقان الوجه.٨