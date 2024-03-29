وفر 1800 ريال واشتري الهاتف العملاق ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط من جرير السعودية

الهاتف الذكي ايفون 14 برو ماكس من الجولات الممتازة التي طرحتها شركة أبل الأمريكية، الهاتف حقق أكبر نسبة نجاح عالية في بالأسواق بفضل مواصفاته الجبارة التي ابهرت الجميع في الوطن العربي مما جعل الهاتف يستحق الشراء، حيث يحتوي الهاتف على شاشة عملاقة في غاية الوضوح تتيح لك رؤية محتواها بشكل ممتاز، وكاميرات في غاية الدقة والثبات، وتم تصنيع الهاتف من خامات عالية الجودة تأتي من واجهة درع سراميك مع سطح خلفي من الزجاج المركب الغير للامع مع فريم من معدن الستانلس ستيل وهو المعتاد من شركة أبل، سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر جوال ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط من مكتبة جرير

سوف نتعرف على سعر iPhone 14 Pro Max بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية وهو كالتالي:-

سعر الهاتف قبل الخصم 4955.65 ريال سعودي، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 3390.65 ريال سعودي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري للهاتف 176.54 ريال سعودي لمدة 36 شهر مع امكان للتمويل.

يوجد ضمان للهاتف لمدة 3 شهور من المصنع، كما يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين رائعة ذاكرة صلبة تأتي بسعة 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

يحتوي الهاتف على مواصفات رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يحتوي على سماعات ستيريو حتى نحصل على أفضل تجربة صوتية. كما تم تحديثات نظام التشغيل الـ IOS وهو أبرز ما يميز شركة أبل الأمريكية. يجعلك الهاتف تحصل على أداء قوية بفضل معالج ابل الـ A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو. البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE، ويدعم ميكروفون إضافي لعزل الضجيج والضوضاء أثناء استخدام الهاتف. البطارية تأتي بحجم 4323 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 وات. والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 وات. شاشة الجوال على شكل قطع يسمى الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة، وتأتي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش.

مواصفات كاميرات ايفون 14 برو ماكس

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وتدعم الاوتوفوكس، أما الكاميرا الخلفية تأتي بثلاث كاميرات في غاية الدقة والثبات، الكاميرا الأولى تأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي كاميرا الهاتف الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X وتدعم المثبت البصري الـ OIS ، والثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الواسع، ويوجد سنسور TOF 3D لعمل العزل والبورتريه.