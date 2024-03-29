15000 ألف دينار جزائري في جيبك.. التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر anem.dz والشروط الخاصة بالتسجيل

رابط التسجيل في منحة البطالة 2024 الجزائر

للتسجيل في منحة البطالة كل ما عليك فقط اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وكالة التشغيل الجزائرية من هنا.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الذهاب إلى الخانة المخصصة لـ (التسجيل في المنحة).

سوف يتم فتح صفحة الاستمارة بشكل تلقائي.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة والمعلومات بشكل صحيح.

يتم رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

اضغط على إرسال.

بعد ذلك سيتم النظر في طلبك وموافاتك بالأخبار سواء بالقبول أو عدمه.

شروط التقديم على منحة البطالة 2024 والحصول عليها

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لكي تتمكن من الحصول على المنحة، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم للمنحة مواطن جزائري ويحمل الجنسية الجزائرية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل مستمر ودائم داخل حدود دولة الجزائر.

لا يقل عمره عن 19 عام ولا يزيد عن 50 عام.

لا يمتلك دخل وطني ولا دخل ثابت.

لا يمتلك أي عقارات أو أصول أو حسابات بنكية.

يمتلك ملف داخل وكالة التشغيل للبحث عن وظيفة.

ما هو موعد منحة البطالة الجزائرية للمرأة المتزوجة

قامت الحكومة الجزائرية بوضع إعانة تقدر بنحو 15 ألف دينار جزائري للنساء المتزوجات اللواتي تتوفرن فيهما شروط استحقاق المعونة، وذلك لضمان حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تحمل مشاق الحياة المادية، كما إنها يتم صرفها للمتزوجات من أزواج لا يعملون أو عاطلين عن العمل.