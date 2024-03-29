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15000 ألف دينار جزائري في جيبك.. التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر anem.dz والشروط الخاصة بالتسجيل
التسجيل في منحة البطالة الجزائرية، والتي أطلقتها الجهات المعنية سدًا لاحتياجات المواطنين المادية، لا سيما الذين فقدوا عملهم، اوالعاطلين عن العمل ومن ليس لديهم دخل ثابت، وهي واحدة من أهم المنح التي أطلقت بواقع 15000 دينار جزائري، ويبحث العديد من الأشخاص عن رابط التسجيل في المنحة، والذي سنقدمه لكم من خلال موقع البديل، كما سنتعرف على الشروط والمستندات الواجب توافرها للحصول على هذه المنحة.
رابط التسجيل في منحة البطالة 2024 الجزائر
للتسجيل في منحة البطالة كل ما عليك فقط اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على موقع وكالة التشغيل الجزائرية من هنا.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- الذهاب إلى الخانة المخصصة لـ (التسجيل في المنحة).
- سوف يتم فتح صفحة الاستمارة بشكل تلقائي.
- قم بملء جميع البيانات المطلوبة والمعلومات بشكل صحيح.
- يتم رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة.
- اضغط على إرسال.
- بعد ذلك سيتم النظر في طلبك وموافاتك بالأخبار سواء بالقبول أو عدمه.
شروط التقديم على منحة البطالة 2024 والحصول عليها
هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لكي تتمكن من الحصول على المنحة، وهي كالآتي:
- أن يكون المتقدم للمنحة مواطن جزائري ويحمل الجنسية الجزائرية.
- أن يكون المتقدم مقيم بشكل مستمر ودائم داخل حدود دولة الجزائر.
- لا يقل عمره عن 19 عام ولا يزيد عن 50 عام.
- لا يمتلك دخل وطني ولا دخل ثابت.
- لا يمتلك أي عقارات أو أصول أو حسابات بنكية.
- يمتلك ملف داخل وكالة التشغيل للبحث عن وظيفة.
ما هو موعد منحة البطالة الجزائرية للمرأة المتزوجة
قامت الحكومة الجزائرية بوضع إعانة تقدر بنحو 15 ألف دينار جزائري للنساء المتزوجات اللواتي تتوفرن فيهما شروط استحقاق المعونة، وذلك لضمان حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تحمل مشاق الحياة المادية، كما إنها يتم صرفها للمتزوجات من أزواج لا يعملون أو عاطلين عن العمل.