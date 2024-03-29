أسهل طريقة لعمل الجلاش الحلو بدون شربات وبطعم جديد جربوه بأسهل طريقة

نبحث دائمًا عن التجديد في أصناف الحلويات التي نقدمها في شهر رمضان المبارك، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال وصفة سهلة لعمل الجلاش الحلو بالكريمة وبدون شربات بطعم لذيذ أحلى من محلات الحلواني، ولكل ربات البيوت جربوا معنا من خلال موقع البديل الإخباري، هذه الطريقة الجديدة لعمل الجلاش الحلو بدون شربات وبطعم فاخر قدميه لعائلتك وضيوفك بثقة.

مكونات عمل الجلاش الحلو

يتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي

لفة جلاش (500 جرام).

نصف كوب سمن مذاب.

زبيب وفول سوداني وجوز هند للحشو.

الكريمة

كوب حليب مثلج.

نصف كوب سكر بودرة (4 ملاعق كبار).

نصف كوب بودرة كريم شانتيه خام (4 ملاعق كبار).

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو كيسين فانيليا بودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الجلاش الحلو بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نأخذ أربع ورقات من لفة الجلاش وندهنها كل ورقة بالسمن ثم نضعها فوق بعض. نقوم بتوزيع المكسرات على الجانب ونطبقها على شكل رول عريض. نضع الرول في صينية مدهونة بالسمن ثم نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. نقوم بتقطيع رولات الجلاش بالسكين على شكل مثلثات، أو مربعات على حسب الأشكال التي ترغبين بها. ثم نقوم بتوزيع السمنة المذابة على الوجه باستخدام الفرشاة.

طريقة تسوية الجلاش الحلو

نقوم بوضع الصينية داخل فرن ساخن مسبقًا على حرارة 200 في الرف الأوسط والنار من أسفل فقط، ثم نقوم بتحضير الكريمة نخفق كوب من الحليب المثلج مع نصف كوب من كل من بودرة الكريم شانتيه الخام والسكر البودرة مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم نوزع الكريمة على صينية الجلاش فور خروجها من الفرن ونغطيها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم وبألف صحة وعافية.