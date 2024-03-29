حضري للعيد فايش الأفران الهش المقرمش بكل تفاصيله سهل وسريع والنتيجة ممتازة

فايش الأفران من أكثر المخبوزات التي يقبل الناس على شرائها، حيث يفضل الكثيرون تناوله كفطور خفيف مع الشاي أو الحليب أول أيام العيد، كما يمكنك سيدتي باستخدام مكونات بسيطة إعداده بكل سهولة في المنزل وبنفس طريقة المخابز، ولكل هواة عمل المعجنات جربوا معنا من خلال موقع البديل الإخباري، طريقة عمل فايش الأفران بكل تفاصيلها وبالمقادير المضبوطة لكي ينجح معكم من أول مرة.

مكونات عمل فايش الأفران

يحتوي الفايش على مكونات بسيطة متوفرة بالمنزل سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب ماء دافئ.

4 ملاعق كبار سكر.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية.

العجينة

كيلو دقيق (8 أكواب بمج الشاي العادي). ملعقة كبيرة كركم. كوب ماء دافئ. كوب زيت. ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فايش الأفران السريع بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

لتحضير خليط التخمير نذوب ملعقتين كبار ممسوحين من الخميرة الفورية وأربع ملاعق كبيرة من السكر في كوب من الماء الدافئ، ونغطي الخليط لمدة خمس دقائق حتى تنشط الخميرة.

نذوب ملعقة كبيرة من الكركم مع كوب من الماء الدافئ في إناء العجن ونزود كوب من الزيت ثم نضيف كيلو من الدقيق المنخول وملعقة صغيرة من الملح.

نعجن المكونات مع إضافة خليط التخمير حتى تمتزج مع بعضها ونحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة، ثم نغطيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

عندما تختمر العجينة نقسمها إلى أربع كرات ثم نفرد كرة العجين على شكل مربع أو مستطيل ونلفها على شكل رول.

طريقة تسوية فايش الأفران

نقوم بوضع رولات العجين في صواني مدهونة مع ترك مسافة لأن الحجم سيتضاعف بعد التخمير، ونتركها في مكان دافئ حتى يختمر العجين، ثم نقوم بوضع الصواني لمدة 25 دقيقة في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 180 حتى تمام النضج، ثم نخرجه من الفرن ويترك حتى يبرد تمامًا، ثم يقطع ويوضع على شبكة الفرن حتى يتحمص من أعلى وأسفل على نار متوسطة، نترك الفايش يبرد تمامًا بحرارة الغرفة حتى يصبح جاهز للتقديم وبألف صحة وعافية.