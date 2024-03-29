طريقة عمل وصفة الخميرة العجيبة لفرد وتطويل الشعر الخشن المجعد قبل العيد

تعد وصفة الخميرة من أفضل وأرخص الوصفات الطبيعية المنزلية التي لا تستغرق وقت طويل ولا مكونات كثيرة تكلفنا مصروفات باهظة الثمن، لأن مكونات متوفرة بالمنزل تجعلنا نقوم بصنعها بكل سهولة، حيث تعمل على تنعيم وتطويل الشعر الخشن الهايش وتمنع تقصفه وتحافظ عليها من التالف، وتعالج تقصف الشعر وتمنع تساقطه، وتمنحه مظهر جمالي رائع انسيابي وجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل وصفة الخميرة العجيبة لتنعيم وفرد الشعر الخشن من أول استخدام.

مكونات عمل وصفة الخميرة لتنعيم الشعر

تتكون الوصفة من بعض المكونات البسيطة وسوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من مطحون الحلبة.

فنجان صغير من عسل النحل.

كوب من الزبادي.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة الخميرة العجيبة لتطويل الشعر بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونخلط به جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على خليط كريمي. نقوم بفرد الشعر وتمشيطه جيداً قبل توزيع الخليط عليه، بعد ذلك نقوم بقسم الشعر إلي نصفين، ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة ساعتين. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ويجفف جيداً من الماء، ثم نقوم بدهن الشعر بزيت السمسم حتى نساعد على فرد الشعر بشكل رائع.

فوائد الخميرة للشعر

الخميرة كيراتين طبيعي يعمل على فرد الشعر وتقويته ويجعله صحي ينمو بشكل سليم، كما تعمل على تنعيم الشعر وتزيد من كثافته، وتقلل من تراكم الدهون حول بصيلات الشعر التي تسبب تساقطه، وتقضي على الثعلبة وصدفية الرأس، وتمنح الشعر النعومة وتجعله ينمو بشكل سريع، وتزيد من نعومة وكثافة الشعر وتعالج هيشان الشعر وتجعله ناعم وقوي صحي ولمع.