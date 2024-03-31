هتكسب 770 ألف دولار لو اشتركت.. الاشتراك مسابقة محمد بن راشد الرمضانية

كل عام يقوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق مسابقة مميزة تستهدف محبي اللغة العربية أثناء شهر رمضان، كما أن هذه المسابقة تعتبر هي الأضخم في العالم العربي وتوفر المسابقة للمتنافسين فرصة لعرض إبداعاتهم الأدبية التي تساعد في إثراء قيمة اللغة العربية ويمكنهم الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة وتقدم الجوائز القيمة التي تصل مجموعها إلى 770 ألف دولار على دفعات.

مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024

تبرز مسابقة محمد بن راشد الرمضانية لعام 2024 كحدث مرموق يجمع المتحمسين للغة العربية وتحتوي المسابقة على مجموعة من التصنيفات التي تهدف إلى تقوية وتحفيز الفهم والتوظيف الصحيح للغة العربية، وتضم هذه التصنيفات:

فئة تقديرية لأهم مبادرة في مجال التعليم تهدف إلى تقديم التعليم باللغة العربية للأشخاص الذين لا يتحدثون بها كلغة أم.

الهدف منها هو تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية إلى الطلاب من السنة الدراسية الأولى وصولاً إلى طلاب السنة الدراسية الثانية عشرة.

ما هي شروط المشاركة في مسابقة الشيخ محمد بن راشد الرمضانية 2024؟

قام المنظمون لتلك المسابقة بوضع مجموعة من المعايير اللازمة للانضمام إلى المنافسة، وهذه المعايير تضم الآتي: