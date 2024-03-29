عاجل ورسمياً.. استخراج أرقام جلوس ثالث ثانوي اليمن 2024 لامتحانات الفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التعليم اليمني

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية عن اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني زاد البحث عن طرق الحصول على أرقام جلوس الثالث الثانوي في اليمن، والذي عند طريقه يمكنهم معرفة القاعة التي سوف يأدوا الامتحانات به وموقع تواجد الطالب ولذا؛ فقد عملت الوزارة على توفير هذه الخدمة إلكترونياً، وذلك بهدف التسهيل على الطلاب حيث يمكنهم الوصول إلى رقم الجلوس من المنصة بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.

أرقام جلوس ثالث ثانوي اليمن

يمكن معرفة أرقام جلوس ثالث ثانوي في اليمن بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، كل ما عليك هو إتباع الآتي:

يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم اليمنية.

ثم يتم الضغط على أيقونة رقم الجلوس ومن ثم يرجى تحديد المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب أو الطالبة.

بعد ذلك يتم كتابة اسم الطالب ثم الضغط على خانة البحث عن رقم الجلوس.

بعد مرور دقائق معدودة سوف تظهر بيانات الطالب متضمنة رقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي في اليمن 2024

حتى يمكن الاطلاع على نتيجة الامتحانات الثالث الثانوي بعد انتهائها فقد أتاح التعليم اليمني إمكانية ذلك، ولجميع المراحل الدراسية أيضا بشكل إلكتروني، ويتم هذا من خلال القيام بالخطوات التالية: