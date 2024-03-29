زيادة 15 %…حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وفقاً لقرارات وزارة المالية بعد الزيادة الجديدة

ازدادت عمليات البحث من قبل الموظفين في القطاع الحكومي عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل، 2024، والتي وفقاً للمواعيد المتوقعة سوف تتعارض مع إجازة عيد الفطر المبارك، ولذا؛ يرغب الأفراد في أن يعرفوا القرار النهائي حتى يكونوا على دراية في حالة أنه قد يكون هناك تغييرات تم اتخاذها من الوزارة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 سوف يكون كالمعتاد في الأشهر الماضية، حيث إنه سيكون اليوم الأول من الصرف هو يوم 21 أبريل الموافق الأحد، وحتى يوم 25 أبريل والذي يوافق يوم الخميس، بالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم إضافة الزيادة الجديدة إليه، وأما عن المتأخرات فإنه سوف يتم صرفها في كل من يوم 4 الموافق الخميس ثم الأحد الموافق 7 ويوم 8 الموافق الإثنين، وبهذا يكون قد تم الصرف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

جدول مرتبات شهر أبريل 2024

جاءت مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة الجديدة المقررة كما يلي: