زيادة 15 %…حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وفقاً لقرارات وزارة المالية بعد الزيادة الجديدة
ازدادت عمليات البحث من قبل الموظفين في القطاع الحكومي عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل، 2024، والتي وفقاً للمواعيد المتوقعة سوف تتعارض مع إجازة عيد الفطر المبارك، ولذا؛ يرغب الأفراد في أن يعرفوا القرار النهائي حتى يكونوا على دراية في حالة أنه قد يكون هناك تغييرات تم اتخاذها من الوزارة.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024
أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 سوف يكون كالمعتاد في الأشهر الماضية، حيث إنه سيكون اليوم الأول من الصرف هو يوم 21 أبريل الموافق الأحد، وحتى يوم 25 أبريل والذي يوافق يوم الخميس، بالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم إضافة الزيادة الجديدة إليه، وأما عن المتأخرات فإنه سوف يتم صرفها في كل من يوم 4 الموافق الخميس ثم الأحد الموافق 7 ويوم 8 الموافق الإثنين، وبهذا يكون قد تم الصرف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
جدول مرتبات شهر أبريل 2024
جاءت مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة الجديدة المقررة كما يلي:
- مرتب أبريل للدرجة الوظيفية السادسة هو 6000 جنية.
- أما راتب أبريل الدرجة الخامسة، فإنه سوف يكون 6500 جنية.
- مرتبات أبريل الدرجة الوظيفية الرابعة، والذي سيصل حتى 7000 جنية.
- يزيد عنه مرتب الدرجة الثالثة حيث سيكون 7500 جنية.
- بالنسبة إلى مرتب شهر أبريل للدرجة الثانية، فسيصل إلى 8000 جنية.
- ثم مرتب الدرجة الأولى، والتي سوف تتقاضى حوالي 8200 جنية.
- يأتي بعد ذلك درجة المدير العام، والدرجات المساوية لها مرتبها هو 9200 جنية.
- وفي المقدمة الدرجة الوظيفية الممتازة، والتي سوف يكون راتبها في شهر أبريل المقبل نحو ما يصل حتى 12200 جنية…