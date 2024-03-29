هتقبض قبل العيد؟!.. حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة وفقا لوزارة المالية وطريقة الاستعلام عن المعاش
قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، بعد أن تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات، والذي زادت التساؤلات حوله مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وبالتالي يكون بإمكان جميع الأفراد أن يتسلموا معاشهم من إحدى الأماكن المخصصة لذلك، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.
موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024
من المقرر أن يكون موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 وفقاً لما أصدرته هيئة التأمين الاجتماعي هو ابتداء من يوم 1 أبريل الموافق يوم الإثنين القادم أي قبل عيد الفطر، وتستمر العملية لمدة 5 أيام بعد ذلك، ويمكن استلام المعاش من أحد منافذ فوري أو أقرب ماكينة الصراف الآلي ومكتب البريد وعن طريق المحفظة الإلكترونية الموجودة على الهاتف المحمول وفروع البنوك الموزعة داخل محافظات الجمهورية، ويعد هذا الشهر هو أول تطبيق للزيادة التي كان قد أقر بها رئيس الجمهورية على المعاشات، والتي يصل نسبتها حتى 15 % على القيمة الرسمية.
الاستعلام عن معاشات أبريل 2024
يمكن للأفراد الذين يتقاضون المعاش الشهري أن يستعلموا عن الموعد التي تتوفر به، وكذلك عن قيمة الزيادة التي سوف يحصلون عليها، وذلك بإتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع هيئة التأمينات القومية من هنا.
- واختر أيقونة الاستعلام عن المعاش.
- ثم أدخل اسم متقاضي المعاش والرقم القومي الخاص به في الخانات.
- بعد ذلك قم بالضغط على خانة استعلم، وعندها سوف تظهر جميع البيانات التابعة للفرد، وسيظهر بها قيمة المعاش الذي سوف يحصل عليه بعد الزيادة التي تم إضافتها…