تبدأ ب170 جنيه للكيلو.. “هبوط في اسعار اللحوم اليوم” .. فرصة ذهبية لشراء احتياجات رمضان قبل الإرتفاع المتوقع

تسجل اسعار اللحوم اليوم تراجعًا اليوم بقيمة 25 جنيهًا للكيلو، حيث بلغ سعر الكيلو البلدي الكندوز 325 جنيهًا مقابل السعر السابق الذي كان 350 جنيهًا، وفقًا للبيانات المعلنة من شعبة القصابين وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث سوف ننشر أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، وبعد الإرتفاع الكبير الذي حدث في الأسابيع الماضية أصبح البحث على سعر اللحوم متزايد للغاية نظراً لأن اللحمه من أكثر الوجبات الغذائية التي يتناولها الجميع وتتضمن الأسعار التي يتعامل بها المستهلك كالتالي:

اسعار اللحوم اليوم البلدي

تتراوح أسعار اللحوم البلدي الصغيرة اليوم ما بين 335 جنيهًا.

بينما تتراوح أسعار اللحوم البتلو ما بين 360 إلى 430 جنيهًا في الكيلو.

فيما قد سجلت أسعار كيلو اللحوم الكندوز اليوم ما بين 310 إلى 325 جنيهًا.

بينما وصلت أسعار كيلو الضأن اليوم ما بين 370 إلى 450 جنيهًا.

فيما تتراوح أسعار الكبدة ما بين 350 إلى 360 جنيهًا الكيلو.

سعر اللحوم اليوم

هذا وقد سُجلت اليوم أسعار اللحوم الجملي ما بين 280 إلى 300 جنيها للكيلو. فيما وصل سعار كيلو السجق البلدي تقريباً 300 جنيه. بينما بلغت أسعار كيلو السجق المستورد تقريباً 110 جنيهات. وتتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم العادي ما بين 300 و340 جنيها. ووصلت أسعار كيلو اللحم المفروم الجملي تقريباً 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين