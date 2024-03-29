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دور على رقم جلوسك …رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 اليمن والصف التاسع بجميع المحافظات

صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 44 دقيقة
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بدأ الطلاب في البحث عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 اليمن وذلك بعد الإعلان عن موعد امتحانات الثانوية العامة، حيث من الضروري حصول الطالب على رقم الجلوس الخاص به ليستطيع إجراء الإمتحانات وهو من الشروط الأساسية الواجب توافرها لدى الطالب لأداء الاختبارات والحصول على النتيجة بعد ذلك، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية على أن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ في 22 يونيو للعام الدراسي 2023/2024، كما أنها أعلنت استعدادها لتلقي أراء ومقترحات الطلاب بشأن جدول الامتحانات.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 اليمن

هناك الكثيرون من الطلاب الذين يبحثون عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 اليمن التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، حيث يريد كل طالب الاستعلام عن رقم الجلوس الخاص به لأداء الاختبارات، وفي الخطوات التالية سوف نوضح كيفية الحصول على رقم الجلوس:

الاستعلام عن أرقام جلوس الصف التاسع باليمن

مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية يبحث طلاب الصف التاسع باليمن عن أرقام الجلوس الخاصة بهم، وللحصول على الرقم عليك بإتباع هذه الخطوات:

  • الدخول إلى وزارة التربية والتعليم.
  • اضغط على “خدمات”.
  • اضغط على “رقم الجلوس”.
  • اكتب اسم الطالب بشكل كامل.
  • بعد ذلك سوف تحصل على رقم الجلوس بالطالب، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى المتميزة التي تحصل عليها من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.
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صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 44 دقيقة
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