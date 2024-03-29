سلي عيالك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات ولا يفوت أولادك أي أنشودة جديدة

من منا لا يعرف طيور الجنة، تِلك القناة الفضائية التي امتلكت شهرة كبيرة من قِبل المواطنين بالوطن العربي من فترة وصلت لـ 20 سنة، حيث عرضت القناة على شاشتها أناشيد وبرامج مناسبة جدًا للأطفال، وفي نفس الوقت تُكسب الأطفال قيم تربوية سامية، ولهذا ما زال البحث حتى الآن قائم حول تردد قناة طيور الجنة 2024، ونذكر لكم التردد الخاص بالقناة، بحيث تتمكنوا من متابعة الأناشيد والبرامج التي تعرضها القناة حتى يومنا هذا.

تردد قناة طيور الجنة 2024

طيور الجنة هي قناة أردنية بثت محتواها للمرة الأولى تقريبًا من 16 سنة، حيث يوم 25 من شهر يناير لعام 2008، وهي قناة ناطقة باللغة العربية توجه المحتوى الخاص بها للأطفال، وتقوم بإذاعة محتوى مميز بجودة عالية على مدار اليوم دون انقطاع أو فواصل ممُلة، ويتنوع العرض ما بين الأناشيد سواء برسوم متحركة أو بنجوم طيور الجنة، وبين البرامج التي تستهدف الأطفال أيضًا، وتواجدت القناة على النايل سات، ثم بعدها أصبحت على عرب سات، ومن جديد عادت للعمل على نايل سات، حيث التردد الذي يمكن متابعة القناة من خلاله يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد طيور الجنة: 11258.

استقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

استقبال تردد قناة طيور الجنة 2024

حتى يتمكن الآباء والأمهات من تثبيت التردد الجديد الخاص بطيور الجنة والاستمتاع بما تعرضه القناة على شاشتها، عليهم تثبيت القناة بالسير على الخطوات التالية: