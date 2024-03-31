خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 inscription.aadl.dz واهم الشروط للتقديم

بعد إعلان عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر عن برنامج “سكنات عدل” تم فتح باب استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر، ويعد برنامج سكنات هو برنامج داعم لكل مواطن جزائري يمكنه من الحصول على وحدة سكنية له ولأسرته من أجل توفير حياة كريمة لكل مواطن وخاصة أصحاب الفئات محدودة الدخل، وفي السطور القادمة نوضح شروط التسجيل في البرنامج والرابط الرسمي المتاح لذلك.

التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

تستطيع التسجيل في البرنامج بكل سهولة الآن باستخدام الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع سكنات عدل.

ادخل الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي ورقم التعريف الوطني أيضًا.

انتظر دقيقة للتحقق من الرقم.

سوف يعرض أمامك نموذج إلكتروني قم بتعبئته ببياناتك الشخصية.

ارفق جميع المستندات والأوراق التي تطلب منك في أماكنها المخصصة.

قم بسداد رسوم التسجيل المطلوبة.

سيتم الرد عليك مباشرةً بالقبول أو الرفض بعد البحث في طلبك.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

بعد التعرف على استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وطريقة التسجيل يجب عليك الشروط الآتية:

لا يحق هذا الدعم للأشخاص الغير حاملين للجنسية الجزائرية فالجنسية شرط في البرنامج.

ألا يكون الشخص المستفيد من البرنامج يملك أي عقارات أو مكان سكني خاص به.

ألا يسبق له التسجيل أو الإستفادة من دعم سكني آخر داخل الدولة.

الإلتزام بتسديد الأقساط في مواعيدها وذلك بأن يتعهد بذلك.

دفع قسط أول بنسبة 25% من كجمل قيمة السكن.

إحضار الأوراق والمستندات الي تثبت قدرة الشخص على تسديد الأقساط.

يجب أن يكون موظفًا في أحد القطاعات العامة أو الخاصة.

في حالة التأخر لمدة ستة أشهر عن دفع الأقساط يحق للبرنامج فسخ العقد.

في حالة التأخر عن دفع ثلاث أشهر متتالية تتم الزيادة 5% على قيمة الأقساط.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

لإتمام عملية التسجيل على سكنات عدل 3 الجزائر 2024، يتوجب عليك تقديم الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

نسخة من شهادة الميلاد.

نسخة من قسيمة الزواج أو عقد الزواج.

في حال كون المتقدم مطلقًا أو أرملًا، يجب تقديم شهادة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.

شهادة تثبت محل الإقامة.

مستند يوضح الدخل الشهري للمتقدم.

كيف يتم دفع اقساط سكنات عدل 3؟

توضح الأحكام القانونية المعمول بها لهذا النوع من السكن أنه، في جميع الحالات، يتعين على المستفيد سداد قيمة الوحدة السكنية، بعد استقطاع مبلغ الدفعة الأولى، خلال فترة لا تزيد عن خمسة وعشرين (25) عامًا.

سيتم تسديد المبلغ المتبقي عبر أقساط شهرية تحدد قيمتها المستحقة للدفع، موزعة على الفترة المتفق عليها.