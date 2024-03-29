“أقوى المسلسلات والبرامج الرمضانية”.. تردد قناة الحياة دراما HD 2024 على النايل سات

اذا كنت تريد معرفة تردد قناة الحياة دراما تابع السطور المقبلة، حيث تتميز قناة الحياة دراما بكونها من أقدم القنوات على القمر الصناعي في مصر، وتعتبر وجهة مهمة لعرض المسلسلات الناجحة والبرامج الهادفة، مما يجعل جميع الأسر تولي اهتمامًا خاصًا لها، وفي رمضان الحالي، نجحت القناة في عرض مجموعة من المسلسلات المشهورة، مما يثير رغبة الجميع في مشاهدتها، ولتحميل القناة واستقبالها على التلفزيون، يتعين عليكم معرفة تردد القناة الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل الإدارة، لذا يجب متابعة السطور القادمة لمعرفة تردد قناة الحياة دراما.

تردد قناة الحياة دراما

قناة الحياة دراما تعتبر واحدة من القنوات المحبوبة لدى العديد من الأسر في مصر، وذلك لقدرتها الفائقة على عرض أفضل المسلسلات التي تلامس قلوب الجمهور، وتتميز المسلسلات التي تبث على هذه القناة بتنوعها وتلائمها لكافة الفئات العمرية دون تحديد عمر محدد للمشاهدة، ولتحميل القناة، يتوجب عليكم معرفة التردد الخاص بها،وهو كما يلي:

تردد القناة: 11785.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ومعدل الترميز: 27500.

مميزات قناة الحياة دراما 2024

تتميز قناة الحياة دراما بالعديد من المميزات التي جعلتها محط أنظار الجمهور، ومن بين هذه المميزات: