متاح كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة

إليك كل المعلومات حول الوجبة السابعة من كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايد ملحوظ في اهتمام المواطنين من كافة أرجاء العراق بالتحقق من أسماء أسماء المشمولين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تنفذها الحكومة العراقية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر حاجة.

كشوف أسماء أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في هذا السياق، تم مؤخرا الإعلان عن كشوف أسماء أسماء المشمولين من الوجبة السابعة لهذا البرنامج، حيث تجري الوزارة المعنية مراجعات دقيقة للطلبات المقدمة لضمان توزيع الدعم بكفاءة وعدالة، سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل حول موعد الإعلان عن الأسماء والطريقة المتبعة للاستعلام عن المستفيدين في الدفعة السابعة والأخيرة.

أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 تمثل نقطة اهتمام متزايدة مؤخرا، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تلبية احتياجات مجموعة جديدة من المستحقين من مختلف شرائح المجتمع كالأرامل، المطلقات، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية والتخفيف من وطأة الفقر، يسعى البرنامج كذلك إلى دعم العدالة الاجتماعية من خلال ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمستحقين، وخصوصا أن الدعم المتوقع للمواطنين تأخر عن موعده المعتاد، مما أثار تساؤلات حول موعد الإعلان عن الوجبة السابعة، والتي كان من المفترض الإفصاح عنها قبل بداية شهر رمضان المبارك.

خطوات الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

الوصول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

تحديد قسم الرعاية الاجتماعية ضمن الخيارات.

اختيار منصة مظلتي من القائمة.

القيام بتنزيل الكشوفات المحدثة للأسماء.

إدخال رقم الوجبة الأخيرة، وهي الوجبة “السابعة”.

عقب تحميل الملفات، يمكن استخدام خانة البحث للتحقق من الأسماء.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية تشمل

بعد معرفتك التفاصيل حول الوجبة السابعة من كشوف أسماء أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تعرف على الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية.