“انهيار تاريخي”.. سعر طن الذرة الصفراء اليوم الجمعة 29 مارس ينخفض بأكثر من 50% في يوم واحد

سعر طن الذرة الصفراء اليوم، استقرت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 29 مارس 2024 في المحافظات لمختلف الأنواع، سواءً كانت علف الدواجن أو الماشية، بعد انخفاضها الكبير خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك بعد إتمام الصفقة الكبرى وتوافر النقد الأجنبي في البنوك، وتوقف تداول الدولار في السوق الموازية خلال الفترات السابقة، مما أثر إيجاباً على أسعار الأعلاف وغيرها من السلع والمواد الغذائية، سوف نقدم استعراضاً لأسعار الأعلاف اليوم في المحافظات، تضمن أسعار الأعلاف الحيوانية وأعلاف الدواجن، وسعر طن الزرة.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

تتنوع أسعار الأعلاف اليوم في مصر بين 8 آلاف وحتى 32 ألف جنيه، حسب نوع العلف وتركيزه، وتختلف من محافظة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى، وأوضح مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة، أن قائمة أسعار الأعلاف اليوم في جميع المحافظات تشمل:

أسعار أعلاف الدواجن اليوم، التي تتراوح بين 19 ألفًا و500 حتى 22 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف المواشي اليوم، التي تتراوح بين 8 آلاف حتى 17 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف البط اليوم، التي تبلغ نحو 21 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف الأرانب والأغنام، التي تبلغ نحو 15 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف الحمام اليوم، التي تبدأ من 21 ألف جنيه.

أسعار أعلاف السمان اليوم، التي تبدأ من 21 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الرومي اليوم، التي تبدأ من 26 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الأسماك اليوم، التي تبدأ من 31 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الخيول اليوم، التي تبدأ من 15 ألف جنيه.

أسعار أعلاف النعام اليوم، التي تبدأ من 30 ألف جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم وخامات الأعلاف

فيما يتعلق سعر طن الذرة الصفراء اليوم جاء كالتالي:

سعر الذرة الصفراء البرازيلية والأرجنتينية في مصر لعام 2024 سجل نحو 13 ألفًا و500 جنيه. سعر طن الذرة الصفراء الأوكرانية والأمريكية والصربية سجل نحو 10 آلاف و500 جنيه. سعر الذرة الصفراء الأرجنتينية اليوم لعام 2024 سجل نحو 13 ألفًا و200 جنيه. سعر كسب الصويا سجل نحو 25 ألفًا و800 جنيه للطن بنسبة بروتين 44%. سعر طن كسب الصويا المستورد بنسبة بروتين 46% سجل نحو 26 ألفًا و800 جنيه. سعر كسب العباد المستورد سجل نحو 17 ألفًا للطن. سعر طن الردة لعام 2024 سجل نحو 11 ألفًا و300 جنيه. سعر طن الجلوتوفيد سجل نحو 11 ألف جنيه. سعر طن مستخلص بذرة القطن سجل نحو 23 ألف جنيه. سعر طن الجيلوتين تراوح بين 45 و47 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف الحيوانية

توضح أسعار خامات الأعلاف الحيوانية اليوم كما يلي: