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المعاشات بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 // خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي
موعد صرف معاشات شهر أبريل حيث يهتم العديد من أصحاب المعاشات في التعرف على موعد نزول معاشات شهر أبريل، قبل عيد الفطر المبارك، لكي يتمكن الجميع من شراء مستلزمات العيد، لذلك سوف نوضح لكم موعد صرف معاشات شهر أبريل، والأماكن التي يتم صرف المعاش من خلالها.
موعد صرف معاشات شهر أبريل
أعلنت التأمينات الاجتماعية عن صرف معاشات شهر أبريل، والتي من المقرر لها أن تكون الأول من شهر أبريل، والتي يستمر صرفها لمدة ستة أيام، كما أنها ستكون في نفس موعدها الشهري بدون تبكير للموعد.
اماكن صرف معاشات أبريل 2024
كما تم تخصيص بعض الأماكن لصرف معاشات شهر أبريل، ومن هذه الأماكن نوضحها لكم في النقاط التالية:
- يمكن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك المصرية ومكاتب البريد.
- كما يمكن صرف معاشات شهر أبريل من منافذ فوري، أو من خلال كارت ميزة.
- أيضًا يتم صرف المعاشات من المحافظ الإلكترونية.
زيادة معاشات أبريل 2024
تم إقرار زيادة المعاشات أول شهر مارس بنسبة 15%، وقد تم تطبيق الزيادة حيث جاءت المعاشات بعد إضافة هذه الزيادة على النحو التالي:
- من يحصل على المعاش قيمته 1300 جنيه، سوف تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 1495 جنيه.
- أما من يحصل على المعاش قيمته 1500 جنيه فقد أصبح بعد الزيادة 1725 جنيه.
- أما بالنسبة لمن يحصل على معاش قيمته 2000 جنيه، فقد أصبحت قيمة المعاش بعد الزيادة 2300 جنيه.
- بالنسبة لمن يحصلون على معاش قيمته 2500 جنيه، سوف يحصلون على معاش تصل قيمته إلى 2875 جنيه.