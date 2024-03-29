المعاشات بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 // خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

موعد صرف معاشات شهر أبريل حيث يهتم العديد من أصحاب المعاشات في التعرف على موعد نزول معاشات شهر أبريل، قبل عيد الفطر المبارك، لكي يتمكن الجميع من شراء مستلزمات العيد، لذلك سوف نوضح لكم موعد صرف معاشات شهر أبريل، والأماكن التي يتم صرف المعاش من خلالها.

موعد صرف معاشات شهر أبريل

أعلنت التأمينات الاجتماعية عن صرف معاشات شهر أبريل، والتي من المقرر لها أن تكون الأول من شهر أبريل، والتي يستمر صرفها لمدة ستة أيام، كما أنها ستكون في نفس موعدها الشهري بدون تبكير للموعد.

اماكن صرف معاشات أبريل 2024

كما تم تخصيص بعض الأماكن لصرف معاشات شهر أبريل، ومن هذه الأماكن نوضحها لكم في النقاط التالية:

يمكن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك المصرية ومكاتب البريد.

كما يمكن صرف معاشات شهر أبريل من منافذ فوري، أو من خلال كارت ميزة.

أيضًا يتم صرف المعاشات من المحافظ الإلكترونية.

زيادة معاشات أبريل 2024

تم إقرار زيادة المعاشات أول شهر مارس بنسبة 15%، وقد تم تطبيق الزيادة حيث جاءت المعاشات بعد إضافة هذه الزيادة على النحو التالي: