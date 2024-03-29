“مفاجأة سارة للمصريين”.. اسعار الخضار اليوم الجمعة 29 مارس تشهد انخفاضًا ملحوظًا

شهدت اسعار الخضار اليوم والفاكهه الموافق 29 مارس 2024، ارتفاعًا في سوق العبور للجملة، وسنقوم في الفقرات التالية بتسليط الضوء على أسعار الخضروات والفاكهة لهذا اليوم، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة من الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

اسعار الخضار اليوم الجمعة 29 مارس

تتراوح اسعار الخضار اليوم على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه. سجل سعر كيلو البطاطس بين 4 إلى 12 جنيهًا. سجل سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا. يتراوح سعر كيلو البصل من 10 إلى 24 جنيها. سجل سعر كيلو جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4 جنيهات. سجل سعر كيلو الفاصوليا من 19 إلى 23 جنيها. يتراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 إلى 11 جنيهًا. سجل سعر باذنجان رومي من 17 إلى 23 جنيهًا. سجل سعر كيلو الملوخية من 14 إلى 18 جنيهًا. سجل سعر ورق عنب بناتي من 20 إلى 35 جنيهًا. سجل سعر كيلو فلفل ألوان من 22 إلى 28 جنيهًا. يتراوح سعر القلقاس من 19 إلى 21 جنيها. يتراوح سعر البطاطا من 5 إلى 18 جنيها. يتراوح سعر الثوم من 13 إلى 23 جنيها. يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات. يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات. يتراوح سعر فلفل رومي صوب من 13 إلى 19 جنيهًا. سجل سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيهًا. يتراوح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 11 جنيها. يتراوح سعر الليمون البلدي من 13 إلى 19 جنيها. يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم