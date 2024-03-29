رابط الاستعلام عن المقبولين في تعيينات وزارة التربية لعام 2024

بشرة سارة باب التعيينات يفتح لعقود التربية الجديدة في الأوقات الأخيرة حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن قائمة المقبولين في تعيينات العقود التربوية على أرض العراق، حيث شهدت العملية إقبال غير مسبوق من الشبان المتطلعين، إثر فترة انتظار ممتدة، أزيح الستار أخيرا عن الموعد المحدد لإعلان نتائج هذا التنافس.

باب التعيينات يفتح لعقود التربية الجديدة

في سياق مقالنا هذا، نعتزم تقديم بانوراما شاملة تستعرض كيفية الاطلاع على نتائجكم والتحقق من مدى قبول طلباتكم أو رفضها، ابقوا معنا للتفاصيل.

خطوات الاستعلام عن المقبولين في تعيينات وزارة التربية لعام 2024

تم الإعلان عن قبول ما يقارب 50 ألف متقدم لملء الفراغات الوظيفية المطلوبة عبر مختلف المديريات التعليمية في القطاع المدرسي، لمن يجدون في أنفسهم الرغبة للاستفسار عن أسماء المقبولين ضمن هذه التعيينات، نستعرض لكم الآن الأسلوب الإلكتروني المتاح لذلك، موضح في النقاط التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

من هناك، انقر على القسم المخصص لمسابقة التعيينات.

يطلب منك إدخال مجموعة من البيانات الشخصية المطلوبة، ولا تغفل عن تحديد المحافظة التابع لها.

تابع بالضغط على خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في التعيينات.

ستظهر أمامك خانات بيانات يتوجب عليك ملئها لإتمام عملية الاستعلام عن حالة طلبك.

بعد إتمام الخطوات السابقة، انقر على “عرض التفاصيل” لتستعرض النتيجة، حيث سيتم إخطارك بالقبول وتحديد

موعد لزيارة المديرية التي تتبع لها في حال تم قبول طلبك.

معايير التقديم لتعيينات وزارة التربية العراقية لعام 2024

على رغم أن باب التعيينات يفتح لعقود التربية الجديدة متاح أمام جميع الشباب الطامحين للانضمام إلى هذه التعيينات، إلا أن هناك مجموعة من المعايير الواجب تحقيقها، وتتلخص في النقاط التالية: