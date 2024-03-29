“التعليم”.. تكشف موعد امتحانات الترم الثاني لجميع المراحل التعليمية

أعلنت الحكومة عن موعد امتحانات الترم الثاني، لتمكين الطلاب من التحضير للمذاكرة وأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أصدرت بيانًا يتعلق بالتواريخ الرسمية للاختبارات لجميع المستويات التعليمية، بما في ذلك التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، يأتي هذا استجابة لرغبة الطلاب في الشعور بالثقة والهدوء أثناء أداء الاختبارات.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

يترقب الطلاب مواعيد الاختبارات النهائية للعام الدراسي، والتي تم تحديدها على النحو التالي:

ستنطلق الاختبارات في الخامس والعشرين من مايو عام 2024، حيث سيكون هذا اليوم مخصصًا لاختبار الشهادة الإعدادية، وكذلك للطلاب المتقدمين للانتقال إلى الصف التالي.

ستجري اختبارات الدبلومات الفنية في الأول من يونيو لعام 2024.

وسيكون الخامس عشر من يونيو لعام 2024 موعد اختبارات الشهادة الثانوية.

في الثاني والعشرين من يونيو، ستُجرى اختبارات الشهادة الثانوية في المدارس التي تقدم برامج اللغات، وكذلك في المدارس الأهلية.

وستُجرى اختبارات الدورة الثانية للطلاب الانتقاليين في مدارس اللغات المختلفة في الرابع والعشرين من أغسطس لعام 2024 ميلاديًا.

وسيكون الخامس عشر من يونيو عام 2024 موعد اختبارات الأبيتور.

المواعيد النهائية لعقد الاختبارات في الجامعات المصرية 2024

حددت وزارة التعليم العالي مواعيد إجراء الامتحانات الجامعية في الكليات المختلفة، وتتضمن المواعيد ما يلي:

تبدأ جلسات امتحانات الجامعة في العاشر من فبراير لعام 2024. يمتد مدة اختبارات الكلية لستة عشر أسبوعًا. يصادف نهاية الدوام الدراسي لهذا الفصل في الثلاثين من شهر مايو لعام 2024. يوجد جدول زمني محدد يشير إلى انتهاء السنة الدراسية 2024.

الجدول المعتمد بانتهاء العام الدراسى 2024

تم تحديد الفترات الزمنية المقررة لاختتام السنة الدراسية لعام 2024، وجاءت كما يلي: