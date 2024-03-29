جزمت لولو انسرقت.. يلا بسرعة نزليلهم تردد قناة وناسة كيدز الجديد وخليهم يعيشوا أجمل لحظاتهم

تُعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أنجح القنوات الفضائية العربية التي تقدم محتوى هادف ومتنوع للأطفال في مختلف الفئات العمرية، والجدير بالذكر أن قناة وناسة كيدز تعرض مجموعة من الأغاني الشيقة والممتعة مثل “يامي يامي يامي”، “يا لولو يا لولو فيه نونو”، “لولو اتسرقت”، “لولو الشطورة”، “يالو لو وينك”، “جزمت لولو انسرقت” وغيرها، كما تقدم القناة مجموعة متميزة من الأغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد الدينية والمفيدة للأطفال الصغار، وتحظى القناة بشعبية كبيرة بفضل محتواها الرائع والمميز عن غيرها من القنوات، كما يمكن استقبال القناة من أي مكان في الوطن العربي وعلى الأقمار المختلفة، والان ننشر لكم تردد قناة وناسة كيدز الجديد لعام 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة.

تعرف على تردد قناة وناسة كيدز الجديد على الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة كيدز:

– القمر الصناعي: النايل سات.

– التردد: 11470.

– الاستقطاب: رأسي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات:

– التردد: 11270.

– الاستقطاب: رأسي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تعرف على الشخصيات التب يتم عرضها على قناة وناسة كيدز الجديد

بالإضافة إلى شخصية لولو، تحتوي قناة وناسة كيدز على مجموعة متنوعة من الشخصيات الكرتونية الأخرى التي تظهر في برامجها وفقراتها، هذه الشخصيات تهدف إلى توفير تجربة ترفيهية وتعليمية شاملة للأطفال، من بين الشخصيات الكرتونية الأخرى التي قد تظهر على قناة وناسة كيدز، قد تجد شخصيات مثل: