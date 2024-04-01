يا صلاة النبي..فتح خروج مواليد الثمانينات للمعاش المبكر في قانون المعاشات الجديد 2024+الشروط اللازمة للموافقة على الطلب

فتح خروج مواليد الثمانينات للمعاش المبكر والتي ازداد البحث عنها خلال الأيام الماضية للتعرف على حقيقة إتاحة الخروج للمعاش المبكر لمواليد الثمانينات، وخاصة بعد إتاحة قانون التأمينات في مادته رقم 148 لسنة 2019، الخروج للمعاش المبكر من الخدمة لمن يرغب في ذلك، مع استحقاق المعاش قبل بلوغ سن التقاعد المحدد 60 عام، إذا توفرت الشروط التي حددها القانون.

فتح خروج مواليد الثمانينات للمعاش المبكر

أقر قانون التأمينات في المادة 21 أنه يستحق المعاش كل من بلغ سن التقاعد الموحد 60 عامًا، مع توفر مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وبعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة تصبح 180 شهرًا فعلية، وبالتحديد في شهر يناير عام 2025، حيث تم العمل بهذه المادة في عام 2019، إلى جانب انتهاء مدة الخدمة للشخص المؤمن عليه عند الوفاة، أو في حالة العجز الكلي والجزئي الدائم، عند ثبوت عدم قدرته على العمل، وليس لديه عمل في نفس المؤسسة التي يعمل بها.

شروط الخروج على المعاش المبكر

يمكن الخروج المبكر لمواليد الثمانينات على المعاش عند توفر بعض الشروط، والتي جاءت على النحو التالي: