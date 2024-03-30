إيه هي خطوات حجز أرض من الإسكان الاجتماعي 2024+شروط والأوراق اللازمة لدخول قرعة الأراضي الجديدة

خطوات حجز أرض من الإسكان الاجتماعي حيث تم الإعلان عن فتح باب حجز أراضي من وزارة الإسكان ضمن مشروع سكن للمصريين، وذلك وفق شروط محددة لابد من توافرها، مع تقديم بعض المستندات اللازمة للحصول على أراضي وزارة الإسكان.

خطوات حجز أرض من الإسكان الاجتماعي

يمكن التقدم لحجز أرض من الإسكان الاجتماعي بخطوات بسيطة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لحجز أراضي وزارة الإسكان 2024 مسكن.

ثم قم بإنشاء حساب على الموقع.

بعد ذلك أكتب البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الاسم بالكامل، ثم البريد الإلكتروني.

ثم أضف الرقم القومي، ثم العنوان بالتفصيل، ثم رقم الهاتف.

ثم اضغط على «تفاصيل».

قم بإدخال البيانات اللازمة، ثم اختر طريقة الدفع التي تناسبك.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

الشروط اللازمة لحجز أراضي وزارة الإسكان 2024

كما أعلنت وزارة الإسكان عن بعض الشروط اللازمة عند حجز أرض من الإسكان الاجتماعي 2024، والتي نذكرها لكم في النقاط التالية:

أن يتقدم لحجز أراضي وزارة الإسكان مصري الجنسية.

كما يجب أن يكون لديه القدرة على سداد ثمن الأرض.

ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على أرض من الإسكان الاجتماعي قبل الطرح الجديد.

الأوراق المطلوبة لحجز أراضي وزارة الإسكان 2024

كما تم تحديد بعض المستندات اللازمة للتقديم على أرض من الإسكان الاجتماعي، وهي كالتالي:

إرفاق شهادة الميلاد، مع بطاقة الرقم القومي.

تقديم وثيقة الزواج.

شهادة الميلاد للأطفال.

إلى جانب إقرار بعدم التخصيص.

بالإضافة إلى إرفاق إيصال سداد الرسوم المقررة عند التقديم.

دفع رسوم أراضي وزارة الإسكان 2024

كما يمكن لمن يرغب في حجز أرض من الإسكان الاجتماعي استكمال إجراءات التقديم من خلال البوابة الرسمية للدفع الإلكتروني، وذلك عند سداد رسوم التقديم.