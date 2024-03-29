حمله وشوف مميزاته بنفسك .. خطوات تثبيت أحدث نسخة من واتساب عمر الذهبي 2024

يعد تطبيق الواتساب هو أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية على مستوى العالم، حيث يستخدمه الملايين من الأشخاص للتواصل مع أصدقائهم وأهلهم في كل مكان، ولكن بسبب عدم التحكم في خيارات الخصوصية فقد تم التعديل عليه من قبل بعض المطورين لإصدار العديد من النسخ المعدلة وإضافة مزايا جديدة وإصدار نسخة مطورة منه تناسب متطلبات المستخدمين، من خلال هذا المقال يمكنك تثبيت أحدث نسخة من واتساب عمر، والاستفادة من مزاياه الرائعة.

خطوات تثبيت أحدث نسخة من واتساب عمر

يمكنك الآن بكل سهولة تسجيل الدخول وتفعيل حساب واتساب عمر النسخة الجديدة من اصداراته والاستفادة من جميع مزاياه التي تتيح إمكانية استخدام الخصوصية والاستمتاع بتجربة مراسلة مميزة وسرية، لإتمام عملية تفعيل وتثبيت النسخة الجديدة من اصدار الواتساب يتم اتباع الخطوات التالية:

كتابة اسم واتساب عمر في خانة البحث في جوجل والنقر على تثبيت.

في البداية بعد فتح تطبيق واتساب عمر، قم بالنقر على زر تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك قم بإدخال رقم هاتفك المحمول الخاص بحسابك على واتساب عمر.

عليك الانتظار حتى تستلم رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة.

في هذه الخطوة أدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة في تطبيق واتساب عمر.

في حالة التحقق من رمز التحقق، ستتمكن من استخدام الحساب الخاص بك على واتساب عمر بنجاح.

مزايا النسخة المطورة من واتساب عمر الجديدة

تعد الإصدار الجديد من واتساب عمر واحدة من هذه النسخ المطورة، والتي تم تطويرها من قبل المختصين بهذا الأمر وتتميز هذه النسخة بمميزات رائعة وتعديلات على واجهة المستخدم من أهمها الخصوصية الغير موجودة في النسخ الأخرى، مما جعل استخدامها أفضل بكثير وفيها متعة وسهولة عن غيرها، ومن أبرز هذه المزايا في النسخة الجديدة ما يلي: