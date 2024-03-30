الفلوس بتزيد وهي ف البنك..رفع فائدة شهادات الاستثمار في البنك الأهلي حقيقة أم شائعة؟اعرف الصح

رفع فائدة شهادات الاستثمار وبالتزامن مع قرار البنك المركزي بشأن زيادة الفائدة إلى مستوى قياسي، أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات الادخار الجديدة بالفائدة المتناقصة، والتي تصل إلى 30% خلال العام الأول، بينما 25% خلال العام الثاني، أما العام الثالث 20%، ويتم صرف العائد بشكل سنوي.

رفع فائدة شهادات الاستثمار

كما قرر بنك مصر والبنك الأهلي خلال الفترة الماضية تعديل سعر عائد الشهادة البلاتينية للثلاث سنوات والتي لها عائد ثابت لكي تصبح 21.5% في العام الواحد، للإصدارات الجديدة منها اعتبارًا من يوم 6 مارس 2024 بعد أن كانت 19%، ويتم صرف العائد شهريًا، كما تستمر الشهادة البلاتينية مدة سنة والتي لها عائد سنوي 27% ليتم الصرف في نهاية المدة و23.5% كما يتم صرف العائد شهريًا، إلى جانب طرح دورية جديدة بعائد سنوي 23% ويتم صرف العائد بشكل يومي، كما تم تعديل سعر عائد الشهادة البلاتينية المتناقصة للثلاث سنوات ليتم صرف العائد بشكل شهري، ليكون السعر السنوي 26% خلال السنة الاولى، 22% خلال السنة الثانية، 18% خلال السنة الثالثة لجميع الإصدارات الجديدة اعتبارًا من 6 مارس 2024.

زيادات جديدة بفائدة منتجات الادخار

بالرغم من رفع البنوك لأسعار الفائدة الادخارية لجميع الشهادات الإستثمارية أو حساب التوفير والودائع في شهر يناير الماضي، مع القرار الجديد البنك المركزي برفع الفائدة إلى مستوى قياسي خلال شهر مارس الجاري، مما أدى إلى قيام البنوك بتكرار الزيادة للتماشي مع أسعار البنك المركزي الاسترشادية في عمليات الإيداع والإقراض.