تفوق على منافسيه.. سعر ومواصفات هاتف Honor Magic6 Pro الجديد بعد طرح بالأسواق

عشاق الهواتف الذكية لن يحملوا همًا من اليوم، فرسميًا يحصلون على نسخة جديدة من علامة HONOR، وكأنهم جمعوا بين هاتفين معًا، حيث شكل الأندرويد وبمزايا الأيفون وهواي، إنه هاتف Honor Magic6 Pro، والذي يبحث الكثيرون الآن عن سعره ومواصفاته بعد الطرح في الأسواق، ونوضح لكم سعر الهاتف وأبرز مواصفاته.

هاتف Honor Magic6 Pro

بعد أن تم طرحه بالأسواق تمكن هاتف هونر الجديد من التغلب عن منافسيه من الشركات الأخرى، حيث أعطى الهاتف قيمة مقابل سعر بالمقارنة مع الأجهزة الأخرى من نفس فئته، حيث كسر الهاتف الأرقام القياسية متفوقًا على هواتف أيفون وسامسونج وأيضًا جوجل وهواوي، وتأتي بعضًا من مواصفات هذا الهاتف على النحو التالي:

يدعم الهاتف الذكاء الاصطناعي خصوصًا بالتصوير، حيث يحتوي على ميزة “sportography” وأيضًا تقينات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الهاتف من نظام تشغيل Magic 8.0 الجديد بشكل كلي.

يمنع الهاتف تسريب الصوت خلال المكالمات.

يتراوح وزن الهاتف من 199 إلى 209 جرام.

يدعم الهاتف لشريحتين من الاتصال من نوع 5G.

الهاتف يأتي بمساحات عالية من التخزين تصل لـ 512 جيجا.

يأتي الهاتف بألوان عصرية تُناسب أذواق الجميع، حيث الأبيض والبنفسجي والأزرق والأخضر والأسود.

سعر هاتف Honor Magic6 Pro

متاح الهاتف الآن للشراء من خلال متاجر HONOR الإلكترونية، ويمكن الحصول عليه في المملكة العربية السعودية من أمازون ونون ولولو وجرير واكسترا وزين وأماكن أخرى للبيع، ويأتي سعره بالأسواق بالسعر التالي: