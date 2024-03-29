العربيات سعرها نازل..سعر هيونداي فيرنا مستعملة كام بعد انخفاض سعر الدولار
سعر هيونداي فيرنا مستعملة كام حيث ازداد الإقبال على السيارات المستعملة بعد ارتفاع أسعار السيارات الزيرو في مصر خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تتضمن نقص قطع غيار السيارات، وتعد السيارة فيرنا من أشهر السيارات الاقتصادية، وقد حظيت بإقبال كبير وذلك لتوفر قطع الغيار لها بأسعار مناسبة، وسوف نستعرض سعر السيارة هيونداي فيرنا في السوق المستعمل، مع أهم مواصفاتها.
سعر هيونداي فيرنا مستعملة كام
تتوفر في أسواق السيارات المستعملة في مصر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2018 بأسعار تبدأ من 390 ألف جنيه، كما يوجد في سوق المستعمل من هذه السيارة موديلات تصل إلى موديل 2007، يصل سعرها إلى 170 ألف جنيه، كما تختلف أسعار السيارات على حسب حالة السيارة، إلى جانب مستوى الكماليات الداخلية لها، بالإضافة إلى المسافة التي قطعتها السيارة.
هيونداي فيرنا 2019
تتوفر في أسواق السيارات المستعملة السيارة هيونداي فيرنا موديل 2019، والذي يتراوح سعرها من 409 آلاف جنيه، وحتى 428 ألف جنيه، والتي يأتي مواصفاتها كالتالي:
- تدعم السيارة هيونداي فيرنا محرك رباعي الأسطوانات سعته تصل إلى 1،6 لتر، وقوته 105 حصان، مع 270 نيوتن/متر من عزم الدوران.
- يقترن محرك السيارة بناقل حركة مانيوال والذي يتكون من 5 ناقلات، حيث تستغرق السيارة ما يقرب من 12 ثانية لكي يتم الانتقال من الثبات إلى سرعة 100 كم.
- الطول الكلى للسيارة يبلغ 4260 مم، أما ارتفاعها يبلغ 1405 مم، كما يصل عرض السيارة إلى 1680 مم، أما سعة الشنطة الخلفية 380 لتر.
- تضم السيارة باقة متميزة من الكماليات، من أبرزها المصابيح الأمامية والخلفية LED.
- إلى جانب مقاعد قابلة للتعديل، والصداد الأمامي الذي تم تصنيعه من الألومنيوم والكروم.
- كما يوجد بالسيارة مسند يد أمامي، مع عجلة القيادة قابلة للإمالة، بالإضافة إلى مدخل USB.