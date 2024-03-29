العربيات سعرها نازل..سعر هيونداي فيرنا مستعملة كام بعد انخفاض سعر الدولار

سعر هيونداي فيرنا مستعملة كام حيث ازداد الإقبال على السيارات المستعملة بعد ارتفاع أسعار السيارات الزيرو في مصر خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تتضمن نقص قطع غيار السيارات، وتعد السيارة فيرنا من أشهر السيارات الاقتصادية، وقد حظيت بإقبال كبير وذلك لتوفر قطع الغيار لها بأسعار مناسبة، وسوف نستعرض سعر السيارة هيونداي فيرنا في السوق المستعمل، مع أهم مواصفاتها.

سعر هيونداي فيرنا مستعملة كام

تتوفر في أسواق السيارات المستعملة في مصر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2018 بأسعار تبدأ من 390 ألف جنيه، كما يوجد في سوق المستعمل من هذه السيارة موديلات تصل إلى موديل 2007، يصل سعرها إلى 170 ألف جنيه، كما تختلف أسعار السيارات على حسب حالة السيارة، إلى جانب مستوى الكماليات الداخلية لها، بالإضافة إلى المسافة التي قطعتها السيارة.

هيونداي فيرنا 2019

تتوفر في أسواق السيارات المستعملة السيارة هيونداي فيرنا موديل 2019، والذي يتراوح سعرها من 409 آلاف جنيه، وحتى 428 ألف جنيه، والتي يأتي مواصفاتها كالتالي: