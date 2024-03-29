برامج كرتون ليل ونهار .. تردد قناة نيمو الجديد 2024 على النايل سات

تعد قناة نيمو واحدة من أهم قنوات الأطفال في الوقت الراهن وتحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية في العالم العربي، وهي من القنوات التي يعشقها الأطفال نظرًا لمحتواها المميز من خلال عرض البرامج الكرتونية المميزة والأناشيد، وخلال الأسطر التالية سنوضح أحدث تردد لقناة نيمو على النايل سات.

تردد قناة نيمو للأطفال 2024

من السهل أن يتم استقبال قناة نيمو للأطفال على القمر الصناعي النايل سات حيث تم تحديث التردد مع بداية العام الجديد من أجل ضمان جودة البث العالية صوت وصورة، وتأتي بيانات التردد الجديد على النحو التالي:

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات استقبال قناة نيمو على الرسيفر

بعد أن وضحنا لكم أحدث تردد لقناة نيمو على النايل سات سنوضح لكم خطوات استقبال القناة على أجهزة الرسيفر، وتأتي خطوات استقبال القناة على النحو التالي:

في البداية يتم النقر على زر موافق الموجود في الريموت الكونترول.

انقر على زر الإعدادات.

اختيار التركيب ثم التركيب اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث.

ثم احفظ.

مميزات قناة نيمو كيدز

تتمتع قناة نيمو كيدز بعدد كبير من المميزات التي تجعلها واحدة من أهم قنوات الأطفال في الوقت الراهن، وتأتي مميزات القناة على النحو التالي: