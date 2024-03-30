مع انتهاء مهلة الرئيس// السلع اللي هترخص بعد العيد إن شاء الله ” الخير كله جاي يا مصريين

السلع اللي هترخص بعد العيد، هناك العديد من المواطنين يريدون معرفة هل سيتم خفض أسعار السلع بعد بعد الفطر المبارك، حيث شهدت الأسعار في الآونة الأخيرة ارتفاع جنوني لجميع أنواع السلع، وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن هناك توقعات بانخفاض السلع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، تابع معي لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

السلع الل ي هترخص بعد العيد

هناك العديد من التنبؤات التي تفيد بأن الأسعار ستنخفض بنسبة كبيرة بعد عيد الفطر المبارك، والسبب في ذلك هو الانخفاض الذي حدث في سعر الدولار في السوق السوداء، وكما ذكرت أن المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أكد على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قال خلال عدة اجتماعات تم عقدها مؤخرًا، أن المواطنين عانوا كثيرًا من الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث شهدت جميع السلع ارتفاع مبالغ فيه، مما أثر كثيرًا على الطبقات البسيطة، ولذلك تم التأكيد على أنه بعد عيد سيتم خفض جميع الأسعار بنسبة كبيرة.

تفاصيل خفض الأسعار بعد العيد

أجريت مكالمة هاتفية على التليفزيون، أشار فيها المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قام بالتواصل مع إتحاد الغرف التجارية، وكذلك المصنعين والتجار، وقد أتفق معهم على أنه خلال 48 ساعة سيتم خفض الأسعار في جميع السلاسل التجارية، وذلك بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وأشار أيضًا أن الأسعار ستنخفض بنسبة أكبر خلال الأيام القادمة والمرجح بعد عيد الفطر بنسبة تصل إلى 30%،