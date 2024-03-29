إجازات العيد.. عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024 للموظفين والعاملين في القطاع العام وموعد الصلاة

مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 1445 يتساءل الكثير من العاملين بالدولة عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك وذلك من أجل الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء، لهذا أجابت الحكومة عن هذا السؤال موضحة موعد وعدد ايام إجازة عيد الفطر وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1445

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه في حاله ثبوت أن يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك فإن العاملين بالدولة سوف يحصلون على اجازة عيد الفطر المبارك، ومن المعتاد أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان يعلن عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين في القطاع الحكومي بالدولة، وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، سيصدر وزير العمل قرارًا رسميًا يحدد عدد أيام الإجازة بمناسبة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 1445

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة موعد صلاة العيد 1445 حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن صلاة عيد الفطر المبارك سوف تقام في محافظة القاهرة الساعة الخامسة تسعة وخمسون دقيقة، كما أكدت دار الإفتاء المصرية انها سوف تقوم بالتحقق من الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1445 يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان 1445 الذي يوافق بالتقويم الميلادي يوم الثامن من شهر أبريل 2024.

المحرومون من إجازة عيد الفطر

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن الأفراد الذي يتم حرمانهم من الحصول على اجازة عيد الفطر وفقا لقانون العمل الذي ينص على أنه يحق لصاحب العمل في كل من القطاعين العام والخاص منع بعض العاملين أو كلهم من الحصول على أجازة عيد الفطر بهدف استمرار استحقاقات العمل مع ضمان أن يحصل هؤلاء العاملين على اجازة بديلة كتعويض.