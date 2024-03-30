المواعيد الجديدة حسب الجدول ..موعد قطع الكهرباء بعد رمضان هتبقى إيه+هو تخفيف الأحمال هينتهي امتى

موعد قطع الكهرباء بعد رمضان، كما نعرف أن الدولة تقوم بعمل خطة توفير الاحمال على مولدات الكهرباء، وذلك من خلال قطع الكهرباء يوميًا في أوقات محددة في كل مكان، ولكن تم تغيير هذا النظام خلال شهر رمضان، لذلك فإن هناك العديد من التساؤلات التي يتم طرحها من قبل المواطنين، والتي تخص قطع الكهرباء، هل سيعود الوضع إلى ما قبل قدوم شهر رمضان، أم يستمر الوضع كما في رمضان، تابع معي لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة.

موعد قطع الكهرباء بعد رمضان

كما ذكرت أنه تم إلغاء خطة وزارة الكهرباء بتخفيف الأحمال خلال شهر رمضان، وذلك بالاتفاق بين وزارة الكهرباء في مصر بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكل ذلك من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف راحة المواطنين خاصةً خلال أداء العبادات الدينية، وتم التوضيح من قبل المسؤولين أن قرار العودة بنظام تخفيف الأعباء بعد انتهاء شهر رمضان المبارك يخضع الآن لقرار مجلس الوزراء التي تعد هي المسؤولة عن هذا الأمر، وأنه في حال انقطاع الكهرباء في الوقت الحالي فإن السبب سيكون تصليح أعطال فنية في المولدات الكهربائية أو محطات الكهرباء.

أسباب تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت بالحكومة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال الفترات السابقة، وجاءت هذه الأسباب على النحو التالي: