مع اقتراب صرف دعم شهر أبريل 2024 .. مفاجأة سارة في سعر السكر في التموين

تزامنا مع انتهاء شهر مارس واقتراب شهر أبريل فقد حددت وزارة التموين نصيب كل فرد في التموين من السلع الغذائية والتي يبدأ صرفها لجميع حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم ٢١ مليون بطاقة مستحقة للسلع المدعمة، ولم تقرر وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن أي تغير في نصيب الفرد في التموين لشهر أبريل ٢٠٢٤ وبناء عليه يتم صرف مقررات السلع التموينية كما كان في الشهر الماضي، وسوف نطلعكم على سعر كيلو السكر في التموين، و سعر السكر في الأسواق حالياً.

كم سعر السكر المدعم في التموين؟

نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة السكر يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر السكر المدعم في التموين وعلى هذا فقد أوضحت وزارة التموين أنها تسعى لتوفير السكر في جميع منافذ وزارة التموين للأفراد من خلال بطاقات التموين وحددت سعر كيلو السكر المدعم نحو ١٢,٥ جنيه ويتم صرف السكر للأفراد حتى ٦ كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وذلك طبقا لعدد الافراد في البطاقة، بالإضافة أنه تم توفير السكر في معارض أهلا رمضان والمنافذ وضخ كميات وفيرة من السكر في المنافذ التابعة للوزارة حتى يسد حاجة المواطنين.

ما هو سعر كيلو السكر اليوم في الأسواق؟

يعد السكر من السلع الغذائية المهمة والتي لا غنى عنه في كل بيت، ومن أهم السلع التموينية المدعمة التي يتم صرفها للمواطنين شهرياً مع السلع التموينية المدعمة الأخرى، ومن أجل ذلك فقد يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر السكر الحر في الأسواق المصرية، وكان الرد أنه يبلغ سعر كيلو السكر معبأ في الأسواق المصرية نحو٣٥ جنيهًا.