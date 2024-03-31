لو انت عايز فلوس دي خطوات الحصول على قرض بالرقم القومي بس من شركة فوري fawry

خطوات الحصول على قرض بالرقم القومي، أصبح بإمكانك الآن أن تحصل على قرض لدعم المشروعات الصغيرة، وكذلك متناهية الصغر فقط ببطاقة الرقم القومي الخاص بك، كما يمكنك صرف هذا القرض خلال يومين فقط، بالاضافة إلى ذلك فإن مدة تسديد أقساط هذا القرض تستمر لمدة 36 شهر، ولكن يجب أن تتوفر بعض الشروط في الأشخاص المتقدمين للحصول على هذا القرض، تابع معي لمعرفة شروط وخطوات الحصول على قرض ببطاقة الرقم القومي.

خطوات الحصول على قرض بالرقم القومي

يمكنك الحصول على قرض ببطاقة الرقم القومي من خلال شركة فوري للتمويل، حيث تسعى الشركة إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وتطويرها، وكذلك زيادة الدخل الخاص بهم، ويمكنك الحصول على هذا القرض بإتباع عدد من الخطوات تتمثل في عدة نقاط على النحو التالي:

قم بالتوجه إلى فريق شركة فوري المتواجد في جميع المحافظات، حيث أن هذا الفريق سيجيب على جميع أسئلتك الخاصة بالقرض ويساعدك في الحصول على الدعم المالي.

ويمكن أيضًا أن تحصل على القرض المقدم من شركة فوري من خلال الإتصال بالرقم المختصر 16421.

قم بملء استمارة تقديم طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص الخاص بشركة فوري

ما هي شروط قرض ببطاقة الرقم القومي؟

يمكن الحصول على قرض ببطاقة الرقم القومي الخاص بك، وتصل قيمة هذا القرض 100 ألف جنيه مقدمة من شركة فوري لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر، ولكن يجب أن تتوفر عدة شروط، وهي كالتالي: